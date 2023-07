Università | prende tutti 30 da quando ha smesso di fare queste 3 cose | Sono sbagliatissime | fai attenzione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 8 luglio 2023), una giovane studentessa racconta come la sua vita sia migliorata completamente dahadiquesti 3 errori: ecco di cosa si tratta L'dura dai 2 ai 6 anni (a seconda del tipo di laurea magistrale/triennale/a ciclo unico) e segna profondamente gli studenti. Questo è vero sia in senso positivo - perché l'allievo cresce e migliora le proprie competenze e conoscenze diventando pronto ad affrontare il terribile mondo del lavoro, sia in senso negativo. Infatti, la maggior parte degli studenti si dispera durante le sessioni di esami, siano esse invernali o estive. In particolare quelle relative alla calda stagione distruggono psicologicamente chi le sta svolgendo. Vedereal mare, stesi con una birra fresca in spiaggia o in giro per mete esotiche ...