UniNa | Dipartimento di Scienze Sociali presenta i nuovi corsi di laurea

(Di sabato 8 luglio 2023) Appuntamento da non perdere per tutti gli studenti che si preparano a scegliere il corso dimagistrale. Mercoledì 12 luglio, dalle 10.30 alle 13.00, ildidell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con un open day, nell’aula T-2 della sede di Vico Monte di Pietà 1, i suoidimagistrale: Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica; Sociologia digitale e Analisi del web; Innovazione Sociale. Tre performativi orientati sui temi, le competenze e le professioni del futuro: acquisizione di strumenti e metodologie delleper governare i processi di trasformazione in atto su comunicazione, digitale e innovazione. Le specializzazioni ...

... in collaborazione con ildi Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (DiSTAR -) e ildi Bioscienze e ...... in collaborazione con ildi Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (DiSTAR -) e ildi Bioscienze e ...... in collaborazione con la Regione Campania e ildi Medicina Molecolare (DMMBM) dell'... Per partecipare: https://covidimmunity.ceinge..it/index.php . ...

Open Day a Scienze Sociali | In Ateneo Università degli Studi di Napoli Federico II

Appuntamento da non perdere per tutti gli studenti che si preparano a scegliere il corso di laurea magistrale. Mercoledì ...Yann LeCun, Chief AI Scientist presso Meta e Premio Turing 2018, riconosciuto come uno dei ricercatori più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale, riceverà la laurea ad honorem in Artificia ...