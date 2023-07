Un salvataggio eroico grazie ai soccorritori Lifeguard al Lido Mila

Leggi su citypescara

(Di sabato 8 luglio 2023) Nell’articolo: Un evento potenzialmente tragico è stato evitatoall’intervento rapido e coraggioso deial. Verso le 14 di venerdì 7 luglio, isi sono accorti che tre persone erano in grave difficoltà nelle acque antistanti il, tra cui una bambina. Senza esitazione, ihanno afferrato i loro pattini e si sono lanciati in acqua per raggiungere le persone in difficoltà. Con abilità e determinazione, isono riusciti a raggiungere le vittime e a recuperarle. Nel frattempo, il titolare delsi è unito all’operazione utilizzando un altro pattino per alleggerire il carico. La bambina, in particolare, era spaventata ma fortunatamente sana e ...