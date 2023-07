Un corto per raccontare la Bergamasca | raccolta fondi per sostenere il progetto

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023) “Dopo varie esperienze all’estero, per me è un onore poter realizzare un film ambientato nella mia terra. Purtroppo, Bergamo non compare molto spesso sul grande schermo. Voglio rendere omaggio alla terra dove sono cresciuto ma anche e soprattutto alla mia famiglia, alla cui storia il film è ispirato”. Dieci anni fa è partito per Londra per realizzare il suo sogno: diventare un regista. Ora, dopo aver avverato quel sogno, torna in patria per girare un film. Questa è la storia di successo di Juri Ferri, regista bergamasco cresciuto fra Spirano e Comun Nuovo. Dopo essersi laureato nella prestigiosa London Film School, si fa subito notare con il suo primo“UB-13” (2018), presentato al leggendario Chinese Theatre di Hollywood durante l’HollyShorts Film Festival 2018 e vincitore del premio miglior film storico al New Renaissance Film Festival di Londra. Ora torna a ...