Un anno di Meloni | i segreti del governo – La Ripartenza

(Di sabato 8 luglio 2023) ? Vittorio Sgarbi torna alladi Bari dopo aver partecipato sin dall’inizio all’evento ideato da Nicola Porro. Nel 2021 il critico d’arte affrontò Caravaggio; nel 2022 il “Raffaello, dio mortale”; a Milano, qualche mese fa, la straordinaria lezione su Canova e l’energia delle sue opere. Questa volta il sottosegretario offre all’affezionato pubblico del Teatro Petruzzelli ci saruna serie di lecture culturali. Ma c’è un piccolo imprevisto. Vittorio Sgarbi ha un messaggio per voi. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/sgarbi-sottotitoli.mp4 A seguire, un panel dedicato alla presenza industriale in Italia. Siamo pur sempre la seconda manifattura d’Europa, ma la transizione ambientale rischia di mettere a rischio l’intero sistema. “Sebbene stiamo crescendo più degli altri Paesi europei, dovrebbe innanzitutto preoccuparci la ...

Per mesi, l'scorso, centinaia di richiedenti asilo hanno spesso dormito all'aperto. Lo riporta ...alla presidente della Commissione europea Von der Leyen e alla premier italiana GiorgiaLo stato dei fatti rende dunque difficile per il Governomantenere la promessa relativa alle ... in scadenza alla fine dell'. In mancanza di alternative si tornerà alla riforma Fornero, ...Quando ci siamo assunti la responsabilità di mettere a terra 130 miliardi in une mezzo per l'... Giorgia, Fratelli d'Italia e sodali vari, vi invito a rileggere Shakespeare: vana è questa ...

A viale Mazzini, l’anno primo dell’era Meloni Il Manifesto

Il decreto flussi prevede quasi mezzo milione di immigrati entro il 2025. E distrugge una doppia retorica. È il solito magnifico principio di realtà ...“Ci sono dei momenti in cui sei sù ed altri in cui sei giù. L’importante è che quando torni in campo fai il tuo dovere di professionista”. Così Pino Insegno ha commentato il suo ritorno in Rai, che lo ...