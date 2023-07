Un anno di governo Meloni | i segreti del governo - LIVE

... alla luce dell'inflazione che ha sfiorato il 12% l'scorso ed è intorno al 7,6% oggi, erodendo ... Sbarra si appella anche alaffinché apra un confronto sull'inflazione. Bologna Cisl salario ......famigliari I media olandesi avevano raccontato che Rutte fosse disposto a far cadere ilse ... La riforma contestata Le richieste di asilo nei Paesi Bassi sono aumentate di un terzo l'scorso,...... in scadenza alla fine dell'. In mancanza di alternative si tornerà alla riforma Fornero, introdotta dalMonti, con buona pace della Lega da sempre ostile al provvedimento. Rivalutazione ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 42 | www.governo.it Governo

Nella capitale nonostante il divieto, un breve raduno a place de la République, dove ha parlato la sorella della giovane Adama Traoré, morto nel luglio 2016. Poi il corteo si è sciolto subito (ANSA) ...Il decreto flussi prevede quasi mezzo milione di immigrati entro il 2025. E distrugge una doppia retorica. È il solito magnifico principio di realtà ...