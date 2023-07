Ultimo | un concerto da primato all’Olimpico di Roma

(Di sabato 8 luglio 2023) Ildiil 7 luglio 2023 è stato un evento epico e molto atteso. Lo Stadio Olimpico era completamente esaurito, confermandosi come l’evento dell’anno. Il ragazzo di, sembrava emozionato all’inizio, ma il calore del pubblico lo ha fatto esplodere e l’inizio delcon “ovunque tu sia” ha letteralmente trasportato l’Olimpico. Il successo non si è fatto attendere e l’entusiasmo era alle stelle. L’intero stadio cantava con, creando uno spettacolo indescrivibile. La scenografia era degna di un grande evento, con un chilometro di schermo e un palco imponente. Antonello Venditti, il padre artistico di, è stato presente durante il. Ha iniziato la sua carriera 50 anni fa, e ...

Ultimo all'Olimpico: "Lassù qualcuno ha scelto de famme nasce a Roma. E nun so spiegallo a chi nun c'è nato…" RomaToday

