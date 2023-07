Ultimo tango a Cupponeland

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) La domanda che apre la lettera di José Louis Falconi a Mauro Cuppone nel volume For Sale (Electa) è forse la sintesi più chiara di chi è e cosa fa Mauro Cuppone: “Caro Mauro, Vorrei iniziare con una domanda: che vestito indosserai al tuo funerale?”. Moda e morte insieme, come un inizio, come una messa in vendita. Concetto quanto mai chiaro per un artista pop o meglio ultra pop che ha compreso quanto la trasfigurazione sia l’unico senso possibile al tempo di una contemporaneità fatta di solo presente, attualità, e tutta attrattiva e attraente. E quindi in sostanza sempre assente. For Sale è un catalogo degli impedimenti possibili in forma di salvezza. Un ostacolo facente funzione di libro che offre vie di fuga da un mondo furbo, cinico e – è il caso di dire – decisamente baro/a. Perché la morte diviene una questione di stile con le bare firmate di o da Cuppone secondo gli er mejo brand ...