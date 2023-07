Ultimo incanta Roma e sorprende i 65mila spettatori dell’Olimpico con l’incursione di Venditti video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) È andata in scena ieri la prima delle tre notti completamente tutta esaurita allo Stadio Olimpico diper il tourstadi 2023 – la favola continua…’, la tournée prodotta da Vivo Concerti che ha già superato il traguardo dei 300.000 biglietti venduti. 65.000hanno ‘brillato’ ieri nel cielo di. Il primo di tre concerti – replica stasera e poi ancora lunedì – per i quali gli organizzatori hanno dichiarato altrettanti sold out: 195 mila i biglietti venduti. La favola diassume dimensioni sempre più eclatanti, prima di toccare Milano per gli appuntamenti allo Stadio San Siro del 17 e 18 luglio. Il cantautore dei record – 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify – ha riservato al ...