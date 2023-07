Ultime Notizie Serie A | Inter | Onana vicino alla United I prossimi impegni del Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24 Calciomercatoalloè questione di giorni Calciomercatoè sempre piùal Manchester: la prossima settimana sarà decisiva per il trasferimento del portiere, ecco i 5dell’estate per la squadra di Ranieri Ilha definito i 5dell’estate rossoblù prima dell’inizio del nuovo campionato. Frosinone, Di Francesco: «Qui per ritrovare valore umano» Le parole di Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Frosinone, in ...