Ultime Notizie – Sciopero treni 13 luglio | stop di 24 ore per Trenitalia e Italo

(Di sabato 8 luglio 2023)a rischio il 13prossimo. Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato unonazionale del personale ditalia eNtv dalle ore 3.00 di giovedì 13alle ore 2.00 di venerdì 14. Lo, avvertetalia sul sito Fsnews, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello.? Tenuto conto delle ...

SSC Napoli - Beccato da una sua fan, Kim Minjae è ancora in Corea del Sud: dopo aver concluso il servizio militare lo scorso 6 luglio ed essersi sottoposto alle visite mediche col ......mentre la piattaforma sta preparando una serie di aggiornamenti denominati 'Polygon 2.0'... il prezzo di Polygon ( MATIC ) è di circa 0,67 $ , con un calo dell'1% nelle24 ore.webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 8 luglio. LIVE Sky Tg24

L'argentino è volato in terra britannica per assistere al prestigioso Slam sull'erba verde: solo passione per il tennis o un possibile trasferimento a Londra nel futuroIl leader di Kiev ha reso omaggio agli eroi ucraini ed ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno combattuto contro l'aggressione russa negli ultimi 500 giorni. "Riconquisteremo ogni parte del ...