Ultime Notizie Roma del 08-07-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 8 luglio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione tipo tanto giorni di guerra tra Ucraina e Russia sul fronte aiuti militari e solo di ieri la notizia che gli Stati Uniti forniranno lazzereschi Io sono proprio un ulteriore pacchetto da 800 milioni di dollari Comprensivo anche di grappolo un altro passo in avanti dopo la fornitura dei sistemi di difesa patrio sistemi di precisione che avevano dato la svolta decisiva Chi è in vista di una controffensiva che tuttavia stenta ancora a decollare il nonostante i problemi prime denunce russa Intanto oggi 500 giorni dopo zielinski visita Non a caso L’isola dei Serpenti simbolo per eccellenza di resistenza mentre il Ministro della Difesa Russo sceglie di seguire da vicino l’addestramento di nuove unità al pronte torniamo in Italia si era sentito vediamo il ...