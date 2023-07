Ultime Notizie Roma del 08-07-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornate il presidente ucraino zielinsky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le bombe a grappolo un tempestivo ampio necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti siamo grati al popolo americano al presidente biden per i fatti decisivi che avvicinano l’Ucraina alla vittoria sul nemico della democrazia la vittoria sulla dittatura tedeschi su Twitter l’ambasciatore Russo antonoff ha definito invece l’invio di munizioni a grappolo un gesto disperato intanto 500 giorni dall’inizio della guerra è il presidente ucraino si è recato sull’isola dei Serpenti teatro di una delle più importanti della ...