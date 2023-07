Ultime Notizie Roma del 08-07-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente inchieste apertura di giornale 500 giorni di guerra tra Ucraina e Russia Tanti ne sono passati dall’inizio del conflitto Quando all’alba del 24 febbraio 2022 le truppe di bladimir Putin hanno invaso il paese confinante dando il via ad una battaglia che va avanti ancora oggi ed era uguale Almeno per il momento non si vede la fine sul fronte aiuti militari e solo di ieri la notizia che gli Stati Uniti forniranno lazzereschi io al suo popolo ulteriori 800 milioni di dollari Comprensivo anche di bombe a grappolo un altro passo in avanti dopo la fornitura di sistemi di difesa patrio sistemi di precisione che avevano dato la svolta decisiva Chi è in lista nera contro pensiero che tuttavia stenta ancora a decollare il non ho tanti problemi prendi le denunce russe Intanto ...