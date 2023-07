Ultime Notizie Roma del 08-07-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitamin Store in 500 giorni di guerra in Ucraina le Vittime Civili nel paese sono state 9 mila tra cui in mezzo migliaio di bambini questa la prima dell’ONU gli Stati Uniti hanno confermato l’invio di Bomba a grappolo a Kiev Vai nella definita una decisione difficile Chi è merita l’ingresso nella nato a fermata rotolando paghe raccolto delle esche Instambul Russia Ucraina dovrebbero tornare in negoziati di pace detto poi il presidente turco Aggiungendo che riceve Putin ad agosto una 22enne che lo scorso III luglio ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa Figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa Sara ascoltato dal PM lunedì 10 luglio lo si apprende da fonti giudiziarie chiaro che mi dispiace per entrambi i ragazzi e per questa ragazza è per tutti è ...