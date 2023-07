Ultime Notizie Roma del 08-07-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata da Francesco Vitale e crisi di governo in Olanda l’esecutivo guidato da frutta il quarto con lo stesso primo ministro è caduto su alcune misure su migrazione e asilo la cui approvazione attaccato al Alleanza di governo in conferenza stampa brutta parlato di divergenze insormontabile quindi ufficializzato le dimissioni consegnate poi era in forma scritta l’esecutivo proseguire i lavori per il disbrigo degli affari correnti secondo quanto riferiscono i media locali le lezioni sono previste per metà novembre la guerra in Ucraina dall’ invasione russa le Vittime civili sono triplicate rispetto a tutti i precedenti 8 anni di ostilità nella parte orientale del paese dopo aver fatto tappa a Praga e Bratislava diretti incontra instabul trattative molto importanti presidente turco auspica un ingresso nella nato annuncia la visita ...