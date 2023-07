Ultime Notizie – prove libere e qualifiche | orari gara in tv

(Di sabato 8 luglio 2023) Formula 1, oggi terza sessione didel Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Poi, a partire dalle 16.00, finalmente le. Intanto l’olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1 2023, ha dominato la prima e la seconda giornata di. Nella prima sessione, il pilota della Red Bull gira in 1’28?600 precedendo il messicano Sergio Perez (1’29?048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1’29?089) e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’29?268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc (1’29?280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1’29?357). Si torna in pista alle 17. Verstappen è il più veloce anche nelle secondein 1’28?078 ...

Le, in particolare, parlano di cifre praticamente in linea con la RTX 4070, rendendola per certi versi ancora meno appetibile. Questo perlomeno secondo le informazioni pubblicate da ITHome , ...Nelleore è arrivata la notizia che l'attaccante spagnolo non ha i requisiti sufficienti per ... Stando allleriportate dalla Gazzetta dello Sport , Morata ha dato l'ok al Milan ed è ...Comunicato Stampa Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 8 luglio. LIVE Sky Tg24

Manokwari (Agenzia Fides) – La nuova chiesa intitolata a san Giuseppe “sia tempio di una comunità da cui si irradiano pace e riconciliazione nella Papua”: è il messaggio rivolto alla popolazione local ...COREA DEL NORD - Tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio: l’avventura missionaria delle benedettine di Tutzing Tangshan (Agenzia Fides) – Favorire la crescita di una rete capillare di o ...