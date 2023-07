Ultime Notizie – Incidente nel Novarese | scontro tra due moto a Pettenasco | muore 50enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Un uomo di circa 50anni è morto a seguito di untra dueavvenuto sulla statale a, in provincia di Novara. Il personale del 118, intervenuto sul luogo dell’, ha tentato di rianimare l’uomo ma invano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione