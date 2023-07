Ultime Notizie – Incendio casa di riposo Milano | 67 anziani dimessi da ospedali

(Di sabato 8 luglio 2023) Sono 67 gli ospiti dell’Rsa ‘per Coniugi’ che sono statidaglidopo essere rimasti intossicati nell’che ha interessato ieri ladimilanese. Glisono stati trasferiti in altre strutture di, come Pio Albergo Trivulzio, Fondazione Don Gnocchi, Golgi Redaelli, Rsa Adriano, Rsa Girola e Famagosta. Anche gli altri ospiti della Rsa, che è rimasta inagibile dopo il rogo, sono stati ricollocati in altre strutture. SALA: “CHI HA SBAGLIATO PAGHI, COMUNE COMPRESO” “Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimane il fatto che purtroppo sei persone sono morte”, ha detto ai microfoni di Rai News 24 il sindaco di, Giuseppe Sala. Il rogo ha ...

Sono un vostro lettore che ha notato come spesso avete dellediverse da quelle che si ...maggiori chance di andare in pensione visto che completo già a marzo i 41 anni di contributi.' Le...calciomercato Napoli - In lista per sostituire Kim Minjae , potrebbe essere Kou Itakura il prossimo acquisto del Napoli in difesa. Seguito dai partenopei, potrebbe essere lui il ...Scegliere un'azienda e quindi esplorare tutte le suecreazioni richiede molto tempo in questi giorni. Ecco perché Honor ha lanciato il suo ultimo telefono nei mercati mondiali, in particolare ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 8 luglio. LIVE Sky Tg24

Inter, sfuma l’accordo con Wizz Air: le ultime sulla situazione sponsor Come riportato da Calcio e Finanza, ci sarebbero novità sulla situazione legata allo sponsor per la prima maglia dell’Inter… ...Formula 1 Ferrari Silverstone - Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il sesto tempo nella terza e ultima sessione di prove libere che da metà in poi è stata condizionata dalla piog ...