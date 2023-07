Ultime Notizie – Caldo in arrivo | weekend di fuoco da Roma a Palermo | meteo oggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilafricano arriva sull’Italia, le temperature salgono e dal’estate esplode. Colpa di Cerbero, l’anticiclone africano, che alimenta l’ondata di calore., con il sole padrone su quasi tutta la penisola, si potrebbero superare i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna. Al centro e al nord, si resterà sotto la soglia in attesa dell’ulteriore ‘fiammata’ prevista per domani. Al quadro rovente corrisponde l’allerta di livello 2 che, con bollino arancione, scatta a, Perugia e, sorvegliate speciali. Ilperò domina ovunque: domenica l’elenco delle città calde comprenderà anche Bolzano, Firenze, Frosinone, Rieti, Torino e Viterbo, oltre a, Perugia e. Il bollino arancione, allerta di livello 2, “indica ...