Ultime notizie Calcio Estero | PSG | scontro tra Al-Khelaifi e Mbappé Le condizioni di van der Sar

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Brighton, la seconda maglia un omaggio a De Zerbi? Neroverde come il Sassuolo La nuova seconda maglia del Brighton sarà neroverde: un modo di omaggiare Roberto De Zerbi per il suo passato al Sassuolo. Van der Sar rimane in terapia intensiva, l’Ajax: «stabili, ma preoccupanti» Edwin Van der Sar, ricoverato d’urgenza ieri dopo un emorragia cerebrale, è ancora in terapia intensiva: il comunicato dell’Ajax. Al-infuriato con: «Se pensa questo del PSG che se ne vada» Rumors dalla Francia parlano di un Al-letteralmente infuriato dopo le...