UFC 290 | Volkanovski vs Rodriguez in tv | programma | orari e streaming

(Di sabato 8 luglio 2023) Tutto pronto per UFC 290, uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno di arti marziali miste, inalle 04:00 della notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas Alexander, campione dei pesi piuma, difenderà il titolo contro Yair, numero 1 del ranking della sua classe di peso e detentore della cintura ad interim. Ma è solo il piatto forte (previsto per le 06:00 circa) di una serata imperdibile. Il co-main event vedrà il campione dei pesi mosca Brandon Moreno sfidare Alexandre Pantoja, numero 2 del ranking. Prima ancora, ecco un grande combattimento dei pesi medi (la divisione in cui combatte il nostro Marvin Vettori). Robert Whittaker sfida Dricus Du Plessis. In palio c’è la chance titolata contro il campione Israel Adesanya. Whittaker è stato già sconfitto dal nigeriano, ...

Discorso diverso per Cannonier ovviamente, che punta alla title shot per la cintura dei medi e ha dato la disponibilità come eventuale riserva nel prossimo match che vedrà fronteggiarsi adel ......anni ha combattuto un'ultima volta e perso contro il campione dei massimi Ryan Bader a Bellator,... Nessun problema per il russo, che ha sconfitto sette futuri campioni e anche Hall of Famer in: ...Discorso diverso per Cannonier ovviamente, che punta alla title shot per la cintura dei medi e ha dato la disponibilità come eventuale riserva nel prossimo match che vedrà fronteggiarsi adel ...

UFC 290, Volkanovski vs Rodriguez in tv: programma, orari e ... SPORTFACE.IT

UFC 290 prospetta di infiammare la T-Mobile Arena di Las Vegas: ecco la card completa e dove vedere l'evento di sabato.Sconfitta per Marvin Vettori, il fighter di Mezzocorona subisce i colpi di Jared Cannonier per 5 round nel main event della fight night Ufc e perde per decisione unanime.