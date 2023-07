Ucraina | Zelensky torna a Kiev con diversi militari catturati all' Azovstal | Medvedev attacca Biden | Vuole Armageddon nucleare

(Di sabato 8 luglio 2023) 08 lug 17:07con idell'sui suoi social 08 lug 16:33 Peskov: "Putin ed Erdogan non si sono ancora chiamati" Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan non hanno ancora avuto ...

sull'isola dei serpenti. VIDEO: 'Mosca continua a minare la centrale nucleare di Zaporizhzhia', e gli 007 di Kiev mostrano la mappa Le forze russe 'continuano a minare la centrale ...... arresisi ai russi nel maggio del 2022 e rilasciati in uno scambio di prigionieri dopo una tappa in Turchia, sono tornati insullo stesso aereo di, rientrando dall'incontro con ...Leggi Anche Erdogan vede: 'L'merita l'ingresso nella Nato' - Gli Usa confermano l'invio di bombe a grappolo Leggi Anche Guerra in, spunta un nuovo audio di Prigozhin: 'Presto ...

Ucraina, la diretta - Usa: "Zelensky ha garantito che non userà bombe a grappolo in aree civili". Intelligence ucraina ... Il Fatto Quotidiano

La guerra in Ucraina è giunta al suo 500esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di sabato 8 luglio 2023 ...Barriere esplosive sarebbero state posizionate nei locali tecnici e nelle sale macchine. Su accesso ai tetti dei reattori Rosenergoatom chiede tempo ...