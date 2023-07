Ucraina | Zelensky ringrazia Biden per bombe a grappolo | “Pace più vicina”

(Di sabato 8 luglio 2023) Imento del presidente ucraino agli Usa per il nuovo pacchetto di auti militari dal valore di 800 milioni di dollari Il presidente ucraino Volodymyrhato il presidente degli Stati Uniti Joeper il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le munizioni a. ”Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Joper i passi decisivi che avvicinino l’alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura”, ha scrittosu Twitter. ”L’aumento delle capacità di difesa dell’fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra ...

08 lug 07:30: "L'riprenderà il controllo della Crimea" Secondo Volodymyr, l'riprenderà il controllo della Crimea. 'Al momento la Russia controlla ancora illegalmente la penisola e usa come testa di ponte per minacce e pericoli', ha affermato il presidente ...... ha scrittosu Twitter. ''L'aumento delle capacità di difesa dell'fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina '', ha aggiunto il leader ...... riparazioni per la ripresa dell'e "significativa riduzione della soggettività russa e del suo potenziale di ricatto". Ma la tappa più importante del tour di Volodymyrè stata quella ...

Erdogan vede Zelensky: "L'Ucraina merita l'ingresso nella Nato" - Mondo Agenzia ANSA

Roma, 8 luglio 2023 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari ch ...Le contraddizioni della guerra: Zelensky ringrazia Biden per le bombe a grappolo, e dice che così la "pace è più vicina" ...