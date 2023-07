Ucraina | Zelensky rientra dalla Turchia con i soldati Azov di Mariupol – Video

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrriporta a casai comandanti del battaglione di. “Stiamo tornando a casae riportiamo i nostri eroi a casa. IDenys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Saranno finalmente con le loro famiglie. Gloria all’!”, ha twittato, mostrando ildel suo incontro in aeroporto con i cinque militari che poi salgono assieme a lui in aereo. I cinque erano comandanti del battaglione diche difese l’acciaieriastal a. Catturati dai russi nel maggio 2022, quandochiese loro di ...

Gloria all'!", ha scrittosui social. L' Ansa , riprendendo una notizia di Rbc Ukraine , ha riportato che si tratta di "Denys Prokopenko, comandante del battaglione Azov, Serhiy ...I Paesi firmatari della convenzione sono 123, purtroppo, tra questi non sono presenti USA,e Russia. Le reazioni Mentre il presidente ucraino, Volodymyr, tramite Twitter ha ...... arresisi ai russi nel maggio del 2022 e rilasciati in uno scambio di prigionieri dopo una tappa in Turchia, sono tornati insullo stesso aereo di, di ritorno dall'incontro con ...

Zelensky torna a Kiev con i militari catturati dall'Azovstal. Prigozhin ricompare sui social e attacca la tv r ilmessaggero.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Zelensky torna a Kiev con militari catturati all'Azovstal. LIVE ...Zelensky rientra dalla Turchia con i soldati del battaglione Azov catturati a Mariupol Erano stati rilasciati dalla prigionia russa nel settembre 2022 - LaPresse/AP ...