Ucraina | Zelensky all’Isola dei Serpenti per il 500esimo giorno della guerra – Il video

(Di sabato 8 luglio 2023) Nel 500moinil presidente Volodymyrè arrivato sull’Isola dei, dove ha deposto fiori per i soldati caduti. «500 giorni ditotale. L’isola dei. L’isola liberalibera. Sono grato a tutti coloro che hanno combattuto qui contro gli occupanti. Abbiamo commemorato gli eroi che hanno dato la vita in questa battaglia, una delle più importanti. Gloria e onore a tutti coloro che combattono per la sicurezza Mar Nero», ha detto. Ilmostra il presidente arrivato in barca, accompagnato dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak. Leggi anche: ...

Nel 500mo giorno della guerra inil presidente Volodymyrè arrivato sull'Isola dei Serpenti, dove ha deposto fiori per i soldati caduti. "500 giorni di guerra totale. L'isola dei serpenti. L'isola libera della libera ...... ha scrittosu Twitter. 'L'aumento delle capacità di difesa dell'fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina', ha aggiunto il leader ucraino.L'allora portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki , disse invece che 'l'attacco alla stazione di Kramatorsk è un altro dei crimini di guerra commessi dalla Russia in'.fu chiaro: 'Come ...

Erdogan vede Zelensky: "L'Ucraina merita l'ingresso nella Nato" - Mondo Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 500. Per l'occasione, Volodymyr Zelensky si è recato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Dall'invasione russa le vittime civili so ...Nel 500mo giorno di guerra il presidente ucraino è arrivato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: "Abbiamo commemorato gli eroi ch ...