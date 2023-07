Ucraina | vittime civili tre volte superiori negli ultimi 500 giorni - Erdogan vede Zelensky | L' Ucraina merita l' ingresso nella Nato

08 lug 07:05civili tre volte superiori negli ultimi 500 giorni Negli ultimi 500 giorni inlecivili sono triplicate rispetto a tutti i precedenti otto anni di ...AGI - In 500 giorni di guerra inlecivili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio di bambini : è la stima dell'ufficio dell'alto commissario Onu per i diritti umani. Sebbene quest'anno il numero di...In 500 giorni di guerra inlecivili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio di bambini: è la stima dell'Onu. Gli Usa hanno confermato l'invio di bombe a grappolo a Kiev. Biden l'ha definita una '...

Mezzo migliaio i bambini tra le vittime calcolate dall'Onu. E tra maggio e giugno si è registrato un nuovo picco ...