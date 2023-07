Ucraina | Sunak | “Regno Unito scoraggia uso di bombe a grappolo”

(Di sabato 8 luglio 2023) La Gran Bretagna è uno dei 123 Paesi che hanno firmato la convenzione che ne vieta l'utilizzo. Lunedì l'incontro con Biden che ne ha autorizzato la fornitura a Kiev Il” l’uso di. Lo ha detto il primo ministro Rishidopo che il presidente americano Joe Biden ha accettato di inviare inquesto tipo di munizioni., che inconterà Biden lunedì prima del vertice della Nato a Vilnius, ha ricordato che ilè uno dei 123 Paesi che hanno firmato una convenzione che vieta l’uso die continuerà a concentrarsi sulla fornitura di carri armati e armi a lungo raggio per aiutare la lotta contro la Russia. ...

La Gran Bretagna è uno dei 123 Paesi che hanno firmato la convenzione che ne vieta l'utilizzo. Lunedì l'incontro con Biden che ne ha autorizzato la fornitura a Kiev ...La Spagna, la Francia e addirittura la Gran Bretagna sono contrarie all'invio delle bombe a grappolo a Kiev deciso dagli Stati Uniti. La Germania, o meglio il suo governo, è divisa. L'Italia, invece, ...