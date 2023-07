Ucraina | Prigozhin manda in ferie la Wagner | “Vacanza fino ad agosto”

(Di sabato 8 luglio 2023) Mosca, 8 lug. (Adnkronos) – Il leader e fondatore del gruppoYevgenyha concessoall’inizio diai suoi uomini. Lo ha detto su Telegram Anton Yelizarov, nome di battaglia ‘Lotus’, conte militare dell’unità diche ha conquistato la cittàdi Soledar. “Siamo stati tuttiti inall’inizio di, ci sono molti compiti da svolgere, quindi Yevgeny (, ndr) ha deciso di far riposare tutti”, ha detto Yelizarov al giornalista Timofey Ermakov, secondo i canali Telegram dei blogger.ha messo ini suoi prima di trasferirsi in Bielorussia in seguito ...

riappare, furia contro la tv russa. Ma è ancora giallo su dove sia Un primo avvertimento ... Anche in occasione dell'attacco della Russia all', apparentemente il Bnd non avrebbe ......dell'unità di Wagner che ha conquistato la cittàdi Soledar. "Siamo stati tutti mandati in vacanza fino all'inizio di agosto, ci sono molti compiti da svolgere, quindi Yevgeny (, ndr)......dell'unità di Wagner che ha conquistato la cittàdi Soledar. 'Siamo stati tutti mandati in vacanza fino all'inizio di agosto, ci sono molti compiti da svolgere, quindi Yevgeny (, ndr)...

Zelensky torna a Kiev con i militari catturati dall'Azovstal. Prigozhin ricompare sui social e attacca la tv r ilmessaggero.it

(LaPresse) Nel 500esimo giorno di guerra, il presidente ucraino Zelensky si è recato s sorpresa sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per ...Prigozhin ha una villa a Forte dei Marmi usando il suocero come prestanome: a denunciare l'associazione anti-corruzione dei dissidenti russi ...