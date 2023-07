(Di sabato 8 luglio 2023) Barriere esplosive sarebbero state posizionate nei locali tecnici e nelle sale macchine. Su accesso ai tetti dei reattori Rosenergoatom chiede tempo “La Russia continua a minare lanucleare diin. E’ quanto accusa l’intelligenceche ha postato sui suoi canali social unadell’impianto in cui è segnato dove sono posizionate esplosivi. “Nei locali tecnici e nelle sale macchine sono state installate barriere diantiuomo di tipo diretto e non guidate a distanza”, scrive il servizio di intelligence militare ucraino (Gur), “la maggior parte delleutilizzate sonodirezionali di epoca sovietica: MON-50, MON-90, MON-100, MON-200”,, si legge. Nel frattempo l’agenzia nucleare russa Rosenergoatom ha ...

Sono 36 - fra i quali Usa,, Russia, Cina, Israele, India, Pakistan, Arabia Saudita e ... In alcuni casi sono state usate per spargereanti - carro, ma è uno degli impieghi più rari. Nella ...Secondo l'Intelligenceed esplosivi sono attualmente in fase di consegna sul territorio della centrale.E' quanto accusa l'intelligenceche ha postato sui suoi canali social una mappa dell'... "Nei locali tecnici e nelle sale macchine sono state installate barriere diantiuomo di tipo diretto ...

Ucraina, mine nella centrale di Zaporizhzhia: la mappa degli 007 Adnkronos

Barriere esplosive sarebbero state posizionate nei locali tecnici e nelle sale macchine. Su accesso ai tetti dei reattori Rosenergoatom chiede tempo ...Fiori per i caduti sull'isola liberata nel Mar Nero. Kiev: "Bombe a grappolo Non in Russia. Mosca mina la centrale nucleare di Zaporizhzhia" ...