Ucraina | la diretta – Bombe a grappolo | gli Usa | “Kiev non le userà in zone civili” La Spagna protesta | “Sosteniamo l’Ucraina | ma quelle armi non devono essere usate”

(Di sabato 8 luglio 2023) Nel 500esimo giorno di guerra, Volodymyr Zelensky va sull’Isola dei Serpenti e promette: “Riprenderemo la Crimea”. Erdogan spinge per un piano di pace e apre anell’Alleanza Atlantica in vista del vertice di Vilnius L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

08 lug 07:05, vittime civili tre volte superiori negli ultimi 500 giorni Negli ultimi 500 giorni inle vittime civili sono triplicate rispetto a tutti i precedenti otto anni di ...Il match sarà visibile anche instreaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay .un gol durante il torneo e dall'altra un attacco potenzialmente devastante che contro l'..."E' stata una decisione molto difficile ma necessaria, l'è a corto di munizioni e ne ha bisogno": il presidente Usa Joe Biden rompe gli indugi e, mentre si giunge al 500esimo giorno di conflitto, autorizza l'invio delle controverse munizioni a ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 8 luglio. LIVE Sky Tg24

A Batumi in Georgia alle ore 18:00 si gioca la finale degli Europei Under21 giocati in Georgia e Romania. Di fronte Spagna e Inghilterra, le due nazionali forse con maggior talento in rosa e che sicur ...La guerra russo-ucraina è giunta al suo 500esimo giorno, quasi 17 mesi, un anno e mezzo circa. Mentre il mondo intero si domanda chi vincerà - sempre che ci sia un vincitore vero e ...