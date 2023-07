Ucraina | controffensiva non decolla | nuovi aiuti Usa

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Lacontro la Russiasta procedendo più lentamente del previsto. A riconoscerlo è stato il sottosegretario alla Difesa statunitense, Colin Kahl. "È troppo presto per giudicare come stia andando", ha poi tenuto a precisare parlando al Pentagono con i giornalisti, perché – ha spiegato – "stanno ancora sondando le linee russe e le aree russe alla ricerca di punti deboli". Proprio lo stallo e le difficoltà incontrate da Kiev hanno convinto il presidente americano Joe Biden a dare l'ok all'invio di munizioni a grappolo, una svolta nel sostegno all'. "Un pacchetto tempestivo, su larga scala e molto necessario di assistenza alla difesa da parte degli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Joseph Biden per i passi decisivi che avvicinano l'alla vittoria ...

...di Vilnius del 12 luglio lancia l'assalto finale ai dubbi sull'ingresso dell'nell'Alleanza e incassa nuovi aiuti militari. Mentre a quasi 500 giorni dall'inizio della guerra la...Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all', per sostenere ladi Kiev nella guerra contro la Russia. Il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan ha confermato che il presidente Joe Biden e i ...Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all', per sostenere ladi Kiev nella guerra contro la Russia. La fornitura è compresa nel nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari. Sono inclusi anche veicoli corazzati ...

Il generale Battisti spiega tutti i motivi per cui la controffensiva ucraina finora ha fallito Fanpage.it

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha confermato venerdì che sebbene la decisione fosse "difficile da prendere", il presidente Joe Biden alla fine ha deciso di f ...Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all’Ucraina, per sostenere la controffensiva di Kiev nella guerra contro la Russia. La fornitura è compresa nel nuovo pacchetto di aiu ...