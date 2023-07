Ucraina | bombe a grappolo dagli Usa | bandite in 123 Paesi | Onu contraria | Mosca | Pericolosa escalation

'L'aumento delle capacità di difesa dell'fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina', ha aggiunto il leader ucraino. Nel pacchetto sono inclusi ...''L'aumento delle capacità di difesa dell'fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina'', ha aggiunto il leader ucraino. Nel pacchetto sono inclusi ...Gli Stati Uniti inviaranno all'esercito ucraino le famigeratea grappolo. Le 'Cluster bombs' hanno la caratteristica di disseminarsi sul terreno e di ... Fino a pochi giorni fa l'aveva ...

Ucraina, Usa inviano bombe a grappolo. Mosca: 'Pericolosa escalation' Agenzia ANSA

Le bombe a grappolo sono vietate dalla convenzione di Oslo, un accordo internazionale che pero Stati Uniti, Ucraina e Russia non hanno firmato. Le piccole sottomunizioni rilasciate dalle bombe a ...Roma, 8 luglio 2023 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari ch ...