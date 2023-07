Ucraina | 500 giorni di guerra | Zelensky sull’Isola dei Serpenti Erdogan | “Kiev merita l’adesione alla Nato”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) Sono ormai 500 itrascorsi dall’aggressione russa all’. Il presidente Volodymyrin questa data ha scelto di visitare l’Isola dei, assurta subito a simbolo della resistenza di: attaccata nel primo giorno di, fu in seguito riconquistata dopo l’affondamento della Moskva, la nave ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero. ”Oggi siamodei, che non sarà mai conquistata dagli occupanti, come tutta l’, perché siamo il Paese dei coraggiosi. Voglio ringraziare da qui, da questo luogo di vittoria, ognuno dei nostri soldati per questi 500”, ha scritto su Twitter, cheha deposto un mazzo di fiori per ...