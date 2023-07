Ucraina | 500 giorni di guerra e 9 mila civili morti

giorni di guerra trae Russia. Tanti ne sono passati dall'inizio del conflitto quando, all'alba del 24 febbraio 2022, le truppe di Vladimir Putin hanno invaso il Paese confinante dando il ......in prima linea in, citato dalla Novaya Gazeta . Tutto questo nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato sull'Isola dei Serpenti, per celebrare a suo modo igiorni ...08 lug 07:05, vittime civili tre volte superiori negli ultimigiorni Negli ultimigiorni inle vittime civili sono triplicate rispetto a tutti i precedenti otto anni di ...

Resistenza Ucraina, 500 giorni sotto le bombe La Stampa

Sono trascorsi 500 giorni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Il bilancio è finora di 9mila civili morti.La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 500° giorno. Zelensky è andato sull'isola dei Serpenti, un luogo simbolico «fonte di ispirazione», dice il ...