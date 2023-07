Ucciso a colpi di mazza da baseball durante una lite condominiale

(Di sabato 8 luglio 2023)teuna riunione di condominio . È successo a Ostia, dove un cittadino siriano di 26 anni e di due italiani di 37 e 30 anni, tutti con precedenti, sono accusati di concorso in ...

a mazzate durante una riunione di condominio . È successo a Ostia, dove un cittadino siriano ... La vittima ha riferito inoltre di aver uditodi pistola . Aggressione anche a Lucca Intanto a ...I fedeli hanno portato fiori e offerto preghiere fin dal mattino nel luogo dove fu, mentre una cerimonia commemorativa si è tenuta al tempio Zojoji di Tokyo alla presenza della vedova e del ...... subito dopo l'uccisione di MAFARA Giovanni oltre ad avere presenziato con i familiari dell'... infatti venne duramente percosso da un gruppo di cinque giovani che lo assalirono adi ...

Agguato nella notte a Napoli, 44enne ucciso a colpi di pistola Agenzia ANSA

Ucciso a mazzate durante una riunione di condominio . È successo a Ostia,dove un cittadino siriano di 26 anni e di due italiani di 37 e 30 ...Roma, brutale omicidio in un condominio: un uomo ucciso con una mazza da baseball. Arrestate tre persone per concorso in omicidio ...