Tre persone , un siriano 26enne e due italiani rispettivamente di 37 e 30 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, con l' accusa di omicidio in concorso, dai carabinieri della ...Tre persone, un siriano 26enne e due italiani rispettivamente di 37 e 30 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di omicidio in concorso, dai carabinieri della ......Gaffur prendendolo a, Demir scopre che è stato Hatip a uccidere Çengaver La puntata del 3 luglio di Terra amara è stata fondamentale per la risoluzione di alcune storyline. Gaffur ha...

Ucciso a bastonate dopo una lite condominiale: tre in manette leggo.it

Tre persone, un siriano 26enne e due italiani rispettivamente di 37 e 30 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di omicidio in concorso, dai carabinieri ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...