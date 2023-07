(Di sabato 8 luglio 2023) Le campagne elettorali fanno miracoli, a volte. Succede in Polonia, dove il prossimo autunno, tra ottobre e novembre, si terranno le elezioni politiche e la corsa sta entrando nel vivo. A sfidare la coalizione di governo, guidata da Diritto e Giustizia (Pis), il partito del premier Mateusz Morawiecki, è l’alleanza liberale ed europeista guidata da Piattaforma Civica, partito aderente al PPE guidato da una vecchia conoscenza, Donald, dal 2014 al 2019 presidente del Consiglio europeo. Il “miracolo” è che, che ricorderete come fustigatore dellae intransigente al limite della provocazione nei negoziati con il governo di Londra, ora in corsa per tornare premier, hato proprio loprincipe della. “Take back control”, riprendiamo il controllo, dice ai ...

... anche lì sperando in un successo di Matteo Morawiecki su Donald, la vittoria del quale per ... e su quello tarare eventualmente la campagna elettorale della Lega in chiave maggiormente...... che sta per trasferirsi in Bielorussia, mentre a ovest è attivo il "Gruppo Weber", Weber -. ... Il polacco per lei è il simbolo della coerenza, ma la stessa coerenza Meloni, per nostra ...... all'ultimo sangue, con toni da campagna italiana del 1948 tra i popolari die il Pis , ... proseguire una certa campagna di propagandaprima del voto, per poi pragmaticamente entrare in ...

Tusk fa il sovranista sui migranti e adotta lo slogan di Brexit Nicola Porro

La premier a Varsavia fischietta sulle divergenze al Consiglio europeo della scorsa settimana e rinserra i ranghi dei Conservatori. Ma in prospettiva ...l nuovo accordo sull’immigrazione al voto del Parlamento Ue non prima del 2024. E il crinale è scivoloso BRUXELLES – “Ci posso provare io”. Quando ieri mattina nella sala dell’hotel Amigo a Bruxelles ...