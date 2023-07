TS – solo Wimbledon o anche mercato Premier?

Leggi su justcalcio

LONDRA (Inghilterra) – Ultimi giorni di vacanza per Paulo Dybala prima dell'inizio della nuova stagione con la maglia della Roma. La Joya ha deciso di volare in Inghilterra per assistere al magico torneo die ha postato su Instagram le foto dell'esperienza che ha definito "fantastica". In compagnia della fidanzata Oriana Sabatini, la Joya ha assistito al match vinto da Djokovic contro Wawrinka, ma ha avutoil tempo per scattare una foto con Carlos Alcaraz al quale ha regalato una divisa della nazionale argentina. Una giornata all'insegna del tennis per il gioiello di José Mourinho,se la trasferta in terra inglese ha fatto scattare subito agitare i tifosi giallorossi con le sirene della...