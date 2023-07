Trump voleva intercettare i telefoni degli assistenti per arginare le fughe di notizie

Tra le altre cose nonche la bambina portasse il nome Biden, cosa che invece la madre ... Seha trattato la Casa Bianca come una corte monarchica, sistemando amici e familiari nel gabinetto ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldpubblica un indirizzo che dovrebbe essere quello del suo predecessore Barack Obama. Lo stesso giorno, un uomo si presenta non lontano dalla tenuta di Obama con armi e munizioni nella sua auto. L'...E sempre in polemica con tutti: Corte Suprema ,, DeSantis , in difesa dell' aborto , di Black Lives Matter . In appena otto mesi Erica Marsh è diventata una influencer progressista su Twitter, ...

La rivelazione della ‘Cnn: “Trump voleva annunciare la legge marziale per rimanere al potere” Agenzia Nova

L’ex presidente americano Donald Trump voleva intercettare i telefoni dei suoi assistenti per perseguire potenziali fughe di notizie. Ad affermarlo è Kirstjen Nielsen, un ex assistente del ...Un nuovo sondaggio mostra che l’ex presidente americano Donald Trump domina i sondaggi GOP per le elezioni presidenziali USA 2024.