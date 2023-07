Trubin | intesa raggiunta con l’Inter! Le cifre e i tempi – SI

(Di sabato 8 luglio 2023) L’Inter ehanno raggiunto l’sull’accordo. Ecco le ultime novità, lanciate da Pedullù su Sportitalia, sulla trattativa legata al portiere dello Shakhtar Donetsk.– Gli indizi sui social in questi giorni non sono mancati da parte di Anatoliy. Il portiere dello Shakhtar Donetsk è ormai vicino a legarsi all’Inter. I presupposti fra l’estremo difensore e il club nerazzurro ci sono e sono quelli giusti. Lo fa sapere Alfredo Pedullà, intervenuto nella trasmissione “Sportitalia Mercato”: «Conl’Inter ha un accordo, certificato anche dall’incontro che c’è stato nei giorni scorsi. L’accordo sull’ingaggio è da 2 milioni di euro a stagione, forse anche qualcosina in più, più bonus. È lui il portiere che l’Inter ha scelto. Visto cheha già concordato ...

... bonus compresi, e ora attendono la fumata bianca, forti dell'con il camerunese. La ... Poi, ovviamente, bisognerà pensare al portiere, con Anatolij(21) dello Shakhtar Donetsk e Marco ...Due usati sicuri che potrebbero anche fare i titolari all'inizio e accompagnare piano piano...d'occhio gli sviluppi relativi alla situazione di Milinkovic Savic con la Lazio (non c'ècol ...verbale raggiunta tra il calciatore e il club arabo, con Brozovic che nella giornata di oggi,...dello Shakhtar Donetsk e Audero della Sampdoria i due nomi nella lista in caso di partenza ...

L'Inter è in attesa dell'offerta definitiva del Manchester United per André Onana che dovrebbe arrivare in queste ore, oltre alla risposta di Samir Handanovic che tarda a dire sì al possibile rinnovo ...Anche il Corriere dello Sport riferisce dell'offerta da 50 milioni dello United per André Onana fatta recapitare ieri nella sede dell'Inter. Tra gli inglesi e il ...