(Di sabato 8 luglio 2023) L’per Anatolij, portiere dello Shakhtar Donetsk,l’affare per Andreal– Queste le parole di Luca Bendoni, della redazione del sito di Gianluca Di Marzio, su Twitter. “Glidi Anatolijsono attualmente a, in attesa di un nuovo incontro con l’. Quando l’accordo di Andrealsarà totalmente concordato, l’per completare l’operazione per il portiere dello Shakhtar“. Fonte: Twitter Luca Bendoni-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

Come successore i dirigenti interisti apprezzano(Shakhtar) e Carnesecchi (Cremonese). In ... Attenzione anche ad Alvaro Morata, per il quale ci sarà un appuntamento con gliper capire la ...La trattativa tra glidel portiere camerunese e il Manchester United procede spedita, tanto ... Si seguedello Shakhtar Una parte dei soldi dell'eventuale cessione di Onana sarebbe poi ...Una proposta che a questo punto sia l'Inter che glidel portiere sperano sia in linea con le ... Tra i nomi sul taccuino nerazzurro c'è quello di Anatolijdello Shakhtar Donetsk , così ...

Trubin, agenti a Milano. Inter spingerà dopo Onana-Manchester United Inter-News.it

Il mercato è già nel vivo, con importanti novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Romano, ...In attesa della prima offerta ufficiale dello United per Onana il club nerazzurro valuta gli eventuali sostituti tra i pali: seguiti con attenzione i profili di Trubin dello Shakhtar Donetsk, ...