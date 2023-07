Trenitalia | sindacati confermano sciopero 24 ore il 13 luglio

... nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00 - 9.00 e 18.00 - 21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di. Ihanno indicato le ...Previsti per la prossima settimana scioperi nel settore dei trasporti, con iche annunciano la protesta del personale die Italo prevista per giovedì 13 luglio. Sabato 15 invece incrocerà le braccia il personale di terra degli aeroporti, che si fermerà ...... nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00 - 9.00 e 18.00 - 21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di.  Ihanno indicato le ...

Trenitalia, sindacati proclamano sciopero nazionale per giovedì 13 luglio PalermoToday

Nuovo sciopero dei trasporti in vista. Giovedì 13 luglio e venerdì 14 la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo mentre sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli a ...Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Trenitalia, dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14 luglio. La proclamazione unitaria da parte di Filt Cgil, Fit […] ...