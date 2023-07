Trattore si ribalta | morti marito e moglie

AGI - Unsie due persone, marito e moglie, muoiono schiacciati sotto il mezzo agricolo . A quanto si apprende dai media locali, l'incidente è avvenuto a Baranello, località poco distante da ...Due persone sono morte in un incidente con unavvenuto a Baranello, in provincia di Campobasso. Dalle prime informazioni, il mezzo si è ribaltato durante alcuni lavori in campagna e le due persone che si trovavano sopra al mezzo sono ...Ragazzo egiziano disabile insultato sul bus e buttato a terra per il colore della sua pelle: aggressore placcato dai passanti e denunciato Erano a bordo di uncon un rimorchio carico di ...

Si ribalta trattore in provincia di Campobasso, due morti Agenzia ANSA

Ore 9.30. A perdere la vita nei boschi di Baranello sono stati due coniugi, la 76enne C.A. e l’83enne G.A.. Al momento si sta attendendo… Leggi ...E' finito in tragedia l'incidente sul lavoro di ieri mattina, venerdì 7 luglio 2023, a San Bartolomeo in Val Cavargna. Si ribalta col trattore: morto un uomo L'incidente si è verificato intorno alle 9 ...