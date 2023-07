(Di sabato 8 luglio 2023) LA FIRMA. Siglato il contratto per la Bergamo-Villa d’Almè. In campo due imprese bergamasche: Milesi e Artifoni.

... che entro2026 collegherà Bergamo a Villa d'Almè. È stato infatti siglato oggi, venerdì ... Il tempo di percorrenza sarà di trenta minuti e il servizio garantito da dieci nuoviche si ......

Tram, a settembre 2026 si viaggia sulla linea T2 L'Eco di Bergamo

LA FIRMA. Siglato il contratto per la Bergamo-Villa d’Almè. In campo due imprese bergamasche: Milesi e Artifoni. Ora è tutto nero su bianco. Teb, la società del tram delle valli, ha firmato il contrat ...Atac tramite comunicato informa che tornerà la rete tram, originariamente previsto in ripartenza per domenica 9, martedì 11 luglio.