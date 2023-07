Traffico Roma del 08-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale esttangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code a tratti persulla via Flaminia tra Grottarossa e via dei due punti in direzione del centro adesso ilanche sulla via Pontina con code tra Castelno e Castel di Decima in direzione diquesta sera al Circo Massimo i Guns n’ Roses in concerto modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante per motivi di sicurezza disposta la chiusura della fermata al Circo Massimo della metro B in alternativa possibile utilizzare le fermate Colosseo o piramide sempre questa sera allo stadio Olimpico il ...