Traffico Roma del 08-07-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 8 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto resta chiuso per un incidente il tratto di via del mare tra Acilia e Ostia Antica nelle due direzioniin coda per un incidente su via di Pratica altezza incrocio con via di Castelno in direzione diun incidente anche in via Luigi d’Asti rallenta ilin prossimità dell’incrocio con via della Magliana questa sera Circo Massimo i Guns n’ Roses in concerto modifica alla viabilità nell’area circostante per motivi di sicurezza disposta la chiusura della fermata Circo Massimo della metro B in alternativa possibile utilizzare le fermate Colosseo e piramide sempre questa sera allo stadio Olimpico il concerto di ultimo previste anche in questo caso modifiche viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo maggiori ...