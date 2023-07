Traffico Roma del 08-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata interna del raccordo per un veicolo in fiamme tra le uscite di Tiburtina e La Rustica disagi per incidente sulla via del mare all’altezza di via deignoli segnalate dalla polizia locale chiusura in atto In entrambe le direzioni proseguono i lavori sui binari di Piazzale labicano per le linee tram 235 14:19 sono sostituite da bus sull’intero percorso questa sera al Circo Massimo il concerto dei Guns n’ Roses modifiche alla viabilità nell’area circostante chiusa per motivi di sicurezza alla fermata Circo Massimo della metro B in alternativa si possono utilizzare le fermate Colosseo e piramide maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...