Traffico Roma del 08-07-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 8 luglio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare rallentamenti perin carreggiata interna tra l’uscita e Casilina e Appia in carreggiata esterna si sta in coda in prossimità dell’uscita di via Pontinarallentato lungo la via Pontina in uscita dalla capitale per il raccordo e Castel di Decima direzione Latina sulla Cristoforo Colombo si sta in coda tra via di Mezzocammino e via di Malafede per un incidente avvenuto in direzione di Castel Fusano cosa per incidente sulla via Salaria n prossimità dello svincolo per via dei Prati Fiscali in direzione del raccordo anulare ripercussioni alproveniente da tangenziale con rallentamenti tra l’uscita via delle Valli Piazza Conca d’oro e l’uscita di via Salaria quindi in direzione stadio al della Vittoria Sono in corso lavori di ...