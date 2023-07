Traffico Roma del 08-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo sulla rete viaria della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti in queste prime ore sabato mattina oggi divieto di circolazione che riguarda i mezzi pesanti sulle strade exor urbane dalle 8 alle 16 che interessano i veicoli con Massa superiore alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati dalla legge e Piazza Venezia e avrà luogo alle 9:30 la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro al sacello del Milite Ignoto non sono da escludere difficoltà di circolazione e chiusure temporanee durante lo svolgimento dell’evento notizia che interessa il trasporto ferroviario la lineaNapoli via Formia rallentata in prossimità di Formia per un problema tecnico sul ritardi Fino a 25 minuti e comunque per i dettagli di ...